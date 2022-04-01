منتخب الصالات يواصل تحضيراته النهائية للتصفيات الآسيوية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يواصل المنتخب الوطني لكرة الصالات تحضيراته النهائية بمعسكره الداخلي في إمارة الفجيرة، لخوض التصفيات الآسيوية لكرة الصالات التي تستضيفها الفجيرة خلال الفترة من الخامس إلى السابع من أبريل الجاري، والمؤهلة لبطولة كأس آسيا 2022 في الكويت.

وضمن برنامج التحضيرات، خاض المنتخب، أمس، مباراة ودية أمام اليابان على ملعب صالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة انتهت لصالح المنتخب الضيف بنتيجة ( 2–1).

وأشاد المدرب الوطني عبدالرؤوف المرزوقي بأداء اللاعبين أمام المنتخب الياباني، الذي يُعد أحد أفضل المنتخبات القوية في آسيا، وبأجواء المباراة التي شهدت إثارة كبيرة، مشيراً إلى أن التحضيرات النهائية للمنتخب تسير كما مخطط لها، ونكتسب منها العديد من الفوائد، خصوصاً المتعلقة بالأداء الفني وطريقة لعب المنتخب.

وتستضيف الدولة تصفيات منطقة غرب آسيا، وتضم مجموعة المنتخب الوطني منتخبي البحرين، والعراق.

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