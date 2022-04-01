عبدالله علي: قائمة الزعيم خالية من الإصابات.. والدوليون ينضمون اليوم

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

أعلن مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، عبدالله علي، خلو كشف «الزعيم» من الإصابات، بعد إكمال جوناتاس دي سانتوس برنامج التأهيل الخاص وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن اللاعبين الدوليين الذين غابوا في الأيام الماضية سيلتحقون بالتدريبات بداية من اليوم الجمعة، وذلك في إطار التحضير للمواجهة المنتظرة يوم الثلاثاء المقبل أمام الوصل ضمن الجولة الـ20 لدوري أدنوك للمحترفين.

وقال عبدالله علي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين إن استعدادات «الزعيم» خلال فترة التوقف الحالية مضت وفقاً للخطة المعتمدة في المرحلة الحالية، وخاض خلالها الفريق مباراتين وديتين أمام الهلال يونايتد ومومباي سيتي، والأخيرة تحمل الرقم (17) في المواجهات الودية للفريق بالموسم الكروي الحالي، وإن الفريق افتقد فيهما جهود «الدوليين» خالد عيسى، وبندر الأحبابي، وكايو كانيدو ومحمد عباس، بالإضافة إلى المهاجم التوغولي لابا كودجو، وناصر الشكيلي لاعب منتخبنا الوطني الأولمبي، لافتاً إلى أن المدرب سيرجي ريبروف منح اللاعبين راحة أمس، على أن تستأنف التحضيرات مساء اليوم بصفوف مكتملة.

وتعليقاً على المباريات الودية الـ17 التي خاضها الفريق منذ بداية الموسم، قال مشرف الفريق: «البرنامج الإعدادي للموسم الكروي الحالي الذي وضعه المدرب منذ أن تولى المهمة رسمياً، تم اعتماده من مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الدكتور مطر الدرمكي، قبل بداية فترة الإعداد الخارجي للموسم، وبفضل الدعم والمتابعة الدائمة من الإدارة، وحرص الجميع في منظومة الشركة والفريق الأول على تحقيق الطموحات المرجوة، والتزامهم أنظمة وضوابط الفريق التي تتأسس على رؤية النادي وقيمه المؤسسية من أهم أسباب التفوق».

وحول الوضع في عيادة النادي وموقف الإصابات والغيابات، قال: «لا توجد لدينا أي إصابات في عيادة الفريق خلال الفترة الحالية، خصوصاً بعد أن أكمل جوناتاس دي سانتوس برنامج التأهيل الخاص بعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، ونأمل أن يكون جميع اللاعبين في درجة الجاهزية المطلوبة، وذلك بعد الوقوف على وضع الدوليين، قبل انطلاقة تدريب اليوم».

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