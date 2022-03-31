الحبتور والباشا يتألقان في افتتاح بطولة البولو «مارس»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حقّق فريقا الحبتور والباشا فوزين مهمين على فريقي نون ساريسا وهيسكث في افتتاح البطولة الشهرية للبولو «مارس» التي ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، ليقطعا نصف المشوار نحو الكأس الشهري. وقاد محمد الحبتور فريقه للتألق امام فريق نون ساريسا بقيادة راشد العبار، بعد مباراة امتلك فيها الحبتور زمام المبادرة ونجح في التقدم من البداية، ثم تعادل نون ساريسا، وفي الشوط الثاني أضاف الحبتور هدفين، ليفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أما المباراة الثانية فانتهت بفوز الباشا بقيادة رجا أبوالجبين بالهدف الذهبي، وبنتيجة 6-5 بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل 5-5.

ويلتقي عصر اليوم في الدور قبل النهائي من البطولة، التي تشارك فيها أربعة فرق، كلٌّ من الباشا مع نزن ساريسا (الساعة 4 عصراً)، بينما يلعب الحبتور مع هيسكث (الساعة 5.15 عصراً)، فيما تقام المباراة النهائية الساعة 5 عصر السبت المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news