حضور جماهيري متواضع لمنتخب الإمارات في مباراة كوريا الجنوبية.. "رغم أهميتها"! (فيديو)

المصدر: منصور السندي - دبي

شهدت مدرجات استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي حضورا جماهيريا متواضعا لمشجعي منتخب الإمارات لكرة القدم أمام نظيره الكوري الجنوبي المقامة حاليا لحساب المجموعة الأولى في ختام مباريات الدور الحاسم للتصيفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

حضور جماهيري متواضع لمشجعي منتخب الإمارات لكرة القدم في مدرجات استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي خلال المواجهة الحاسمة أمام نظيره الكوري الجنوبي بتصفيات كأس العالم 2022. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/vTEHYdPHYN — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 29, 2022

ورغم أهمية المباراة بالنسبة لمنتخب الامارات الذي يحتاج للفوز في هذه المباراة لضمان حجز بطاقة المركز الثالث للعب في الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال، إلا أن مدرجات جمهور منتخب الامارات بدت شبه خالية من المشجعين باستثناء إعداد قليلة تواجدت وشجعت المنتخب بحماس كبير من أجل بث روح الحماس والجدية في أوساط لاعبي المنتخب الإماراتي

وكان اتحاد كرة القدم الإماراتي قدم التسهيلات اللازمة للجمهور الإماراتي للتواجد في المدرجات ودعم منتخب بلده في هذه المباراة المصيرية بالنسبة للمنتخب

وفي المقابل فقد تواجدت في مدرجات الملعلب أعدادمقدرة من الجالية الكورية الجنوبية لمساندة منتخب بلدها.

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