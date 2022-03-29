«كاراتيه الشارقة» يظفر بذهب «الكاتا» و«الكوميتيه» في الدوري

المصدر: جوني جبور ■ دبي

توج نادي الشارقة بلقب دوري الكاراتيه في مسابقتي «الكاتا» و«الكوميتيه» للرجال، في ختام منافسات الدوري أول من أمس، على صالة نادي الشارقة بمنطقة الحزانة، بمشاركة خمسة أندية، هي: الشارقة الرياضي والذيد واتحاد كلباء ودراجون سبورت بعجمان والخليج الدولي.وتوج رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر الرزوقي، الفائزين، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي المدفع، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء سعيد المزروعي، وأعضاء اتحاد الكاراتيه.

وأشاد الرزوقي بالمستوى الفني، وقال في تصريحات صحافية: «شهدت البطولة ارتفاعاً غير مسبوق على صعيد المستوى الفني، نظراً لمشاركة عدد من اللاعبين المصنفين أوائل عالمياً».

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