4 منتخبات عربية على بعد 90 دقيقة من المونديال

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

اقتربت المنتخبات العربية من تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركتها بكأس العالم، بعدما حققت نتائج إيجابية في ذهاب الدور الفاصل من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبلغ المونديال المنتخبان القطري «المضيف» والسعودي المتأهل رسمياً، فيما لايزال التنافس في القارة الآسيوية على مركز ثالث في المجموعة الأولى بين منتخبين عربيين العراق والأبيض الإماراتي لخوض الملحق الآسيوي مع أستراليا.

وتزايدت فرصة الرباعي العربي الإفريقي للحاق بركب المتأهلين إلى المونديال بعد المستويات المميزة للجزائر، ومصر وتونس التي حققت الفوز في مباريات الذهاب، بينما عادت المغرب بالتعادل من خارج قواعده.

وتمكن المنتخب الجزائري من تحقيق الانتصار خارج أرضه على الكاميرون بهدف نظيف سجله إسلام سليماني في الدقيقة 40، واضعاً منتخب بلاده على مقربة من التأهل إلى كأس العالم، إذ بات محاربو الصحراء بحاجة للتعادل أو الفوز للتأهل.

وسارت تونس على منوال الجزائر، عندما فاز منتخبها بهدف نظيف على مالي في ملعب الأخير، قاطعاً بذلك الشوط الأول بنجاح، إذ ستخوض الإياب على أرضها على أمل الفوز أو التعادل على أقل تقدير لحجز بطاقة التأهل.

ولم يخرج فريق الفراعنة من دائرة انتصارات المنتخبات العربية، بعدما حقق هو الآخر الفوز على السنغال بهدف نظيف، في استاد القاهرة الدولي، إذ يأمل تحقيق التعادل في دكار للوجود في كأس العالم.

وعاد المنتخب المغربي بتعادل ثمين من كينشاسا، بهدف لمثله مع الكونغو الديمقراطية، علماً أنه سيستضيف «الفهود» في الدار البيضاء، بطموح الانتصار أو التعادل صفر لمثله، للتأهل إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي.

وسيشهد مقعد الملحق للمجموعة الآسيوية، تنافساً مثيراً بين منتخبي العراق والإمارات، إذ سيتأهل صاحب المركز الثالث لمباراة الملحق الآسيوي لمواجهة أستراليا، وستقام المباراة بنظام الذهاب والإياب، وسيواجه الفائز خامس تصفيات أميركا الجنوبية من أجل بلوغ المونديال بمباراة واحدة.

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