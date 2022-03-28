كوريا الجنوبية تواجه منتخب الإمارات بأفضل 11 لاعباً.. بينتو يتحدى! (فيديو)

المصدر: منصور السندي - دبي

اختتم المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم تحضيراته لمواجهة الأبيض الإماراتي على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، اليوم الإثنين، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، إذ أدى المنتخب الكوري اليوم الاثنين، مرانه الأخير على استاد آل مكتوم بمشاركة كل عناصره الذين خاضوا مباراة إيران الأخيرة التي حقق خلالها المنتخب الكوري الجنوبي الفوز بهدفين نظيفين وتصدر المجموعة برصيد 23 نقطة، في وقت أكد مدرب المنتخب الكوري الجنوبي، البرتغالي باولو بينتو أنه سيختار أفضل 11 لاعب للقاء منتخبنا الوطني، مشدداً على أنه يسعى للفوز في المباراة، وحصد المزيد من النقاط رغم ضمان التأهل إلى كأس العالم.

المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم يختتم تحضيراته لمواجهة الأبيض الإماراتي على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، اليوم، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/kCzLJjmoUw — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 28, 2022

وأدى المنتخب الكوري الجنوبي حصته التدريبية الأخيرة بمشاركة كل عناصر المنتخب الذين خاضوا مباراة إيران الأخيرة ضمن الجولة التاسعة.

وأشار بينتو إلى أن منتخبه لم يخض حصصاً تدريبية كافية إلا أنه جاهز لمواجهة الإمارات، وقال خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «المباراة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا للمحافظة على صدارة المجموعة».

وأضاف «على الرغم من أن الوقت كان ضيقاً بالنسبة لهم نظراً لكونه كان يجب على المنتخب السفر خلال 48 ساعة الى الإمارات وقطع مسافة طويلة بعد أداء مباراته أمام إيران وقد وصل اللاعبون في وقت متأخر».

وشدد مدرب كوريا الجنوبية على أنه ورغم أن هناك بعض اللاعبين يحتاجون للاستشفاء وآخرون بحاجة إلى الراحة إلا هذا ليس عذراً للمنتخب وأنه تركيزهم سيكون عاليا خلال مواجهة الغد، واعداً بأن يقدم المنتخب أفضل ما لديه أمام المنتخب الوطني.

وتابع مدرب منتخب كوريا الجنوبية: «ليس هناك غيابات مؤكدة في صفوف المنتخب».

وأشار مدرب كوريا الجنوبية إلى أنه لن يمنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة للمشاركة في هذه المباراة.

ورداً على سؤال حول من سيرشح من المنتخبات الأخرى في المجموعة لحصد بطاقة المركز الثالث، أكد بينتو أنه ليس من صميم عمله ترشيح هذه المنتخبات، مؤكداً أن منتخبه أدى ما عليه وحقق الفوز وضمن التأهل لكأس العالم.

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