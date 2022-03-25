الياباني يوشيتو يطارد 5 ملايين دولار في أمسية كأس دبي العالمي

المصدر: وام

تعقد اليابان آمالها في أمسية كأس دبي العالمي على الفحل "شوا ويزارد" الذي يشارك في الشوط الرئيسي للأمسية، من أجل العودة إلى الصدارة بعد اللقب الأول الذي تحقق في نسخة عام 2011 من خلال الجواد "فيكتوريا بيزا" ، لكن هذه الآمال لا تحول دون طموحات كبيرة للمدرب الياباني يوشيتو يا هاجي والذي يضع بصمته في النسخة الحالية على 4 جياد من أصل 21 تشارك بهم اليابان في مختلف سباقات الأمسية.

ويأمل المدرب يوشيتو ياهاجي في الظفر بـ4 ملايين و930 الف دولار، بما يقارب 5 ملايين دولار قيمة جوائز المركز الأول في الأشواط الأربع التي ينافس فيها، حيث ينافس في شوط "جودلفين للميل" بالمهر " باترات ليون" والبالغ جوائزه مليون دولار ينال منها صاحب المركز الأول 580 ألف دولار، وينافس أيضا في شوط " كأس دبي الذهبي" من خلال الفحل " ستاي فوليش" حيث تبلغ قيمة جوائز الشوط مليون دولار، من بينها 580 الف دولار لصاحب المركز الأول.

كما ينافس المدرب يوشيتو ياهاجي في شوط "القوز للسرعة" من خلال الفحل " انتشايدن" حيث تبلغ جوائز الشوط مليونا ونصف المليون ينال منها صاحب المركز الأول 870 الف دولار، وينافس أيضا في شوط " دبي تيرف" من خلال الفحل "بانثالاسا" حيث تبلغ جوائزه 5 ملايين دولار ينال منها صاحب المركز الأول مليوني و900 الف دولار.

وقال المدرب في تصريحات قبل الأمسية التي تنطلق يوم غد السبت على مضمار ميدان : "أعلم جيدا صعوبة المنافسة في البطولة الأكبر عالميا، لكني واثق من الخيول اليابانية في تحقيق الفارق في النسخة الحالية من كأس دبي العالمي.. نواجه منافسة شرسة مع جياد لاتعرف سوى الانتصارات مثلنا، ولكننا عازمون على تحقيق ذلك، لقد تدربنا جيدا واستعدينا بالشكل المطلوب".

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