إضافة القوس والسهم و«سبارتن الليلي» إلى برنامج دورة ند الشبا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظّمة لدورة ند الشبا الرياضية عن رفع عدد البطولات الرياضية المتنوعة ضمن برنامج النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية» إلى ثماني بطولات، بعد إضافة بطولتي القوس والسهم وسباق سبارتن ناس الليلي إلى منافسات الدورة الأكبر من نوعها، التي تقام خلال شهر رمضان، في مجمّع ند الشبا الرياضي.

وأصدرت اللجنة المنظمة برنامج المنافسات التي ستقام خلال الفترة من الثاني إلى 18 أبريل، وتتضمن بطولات: الكرة الطائرة، البادل، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، والجوجيتسو، إضافة إلى البطولتين الجديدتين، بطولة القوس والسهم وسباق سبارتن ناس الليلي.

وتقام بطولة القوس والسهم يومي الرابع والخامس من أبريل، وتتضمن المنافسة في ثلاث فئات مختلفة، الأولى هي فئة القوس المركب للرجال والسيدات، والثانية القوس الأولمبي للرجال والسيدات، والثالثة القوس المركب لأصحاب الهمم، فيما يقام سباق سبارتن ناس الليلي في 16 أبريل، وتتاح فيها المشاركة للرجال والسيدات، عبر الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي، وذلك بشكل فردي أو ضمن فريق، ويستمر التسجيل حتى 15 أبريل المقبل.

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