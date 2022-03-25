فارس فرنسي يحلم بإنجاز تاريخي في كأس دبي العالمي

المصدر: دبي ■ وام

يسعى الفارس الفرنسي كريستوف لومير للتألق في أمسية كأس دبي العالمي بنسخته الحالية الـ26، وتكرار الإنجاز الذي تحقق مؤخرا في كأس السعودية بعد تحقيقه 4 ألقاب، وذلك حينما يقود 5 جياد ينافس بها على 5 ألقاب ضمن أشواط الحدث العالمي الأكبر الذي ينطلق غداً على مضمار ميدان.

ويقود لومير «اشتون توريس» من الإمارات في شوط «كحيلة كلاسيك»، والمهر «ريوا هوماري» من اليابان في شوط «ديربي الإمارات»، و«سترونج كونستيتيوشن» من أمريكا في شوط «دبي غولدن شاهين» والمهر «شينل مايستر» من اليابان في شوط «دبي تيرف»، وخامساً المهر «أوثوريتي» من اليابان في شوط «شيماء كلاسيك». وأثنى لومير في تصريحات صحافية على أجواء مدينة دبي ومضمار ميدان بالذات، مؤكداً أنها تدعو لمزيد من التفاؤل بتحقيق الألقاب والإنجازات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news