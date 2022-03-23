«الرابطة» تحدّد 4 مايو موعداً لنهائي كأس المحترفين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قررت رابطة المحترفين إقامة نهائي كأس الرابطة، الذي سيجمع العين وشباب الأهلي يوم 4 مايو المقبل، على أن يتم الإعلان عن ملعب المباراة في وقت لاحق.

كما أعلنت الرابطة في بيان صحافي مواعيد الجولات المتبقية من الدور الثاني لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، حيث تقام مباريات الجولة الـ20 على ثلاثة أيام، في الثالث والرابع والخامس من أبريل المقبل، وذلك لظروف مشاركة أندية الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، فيما ستقام الجولة الـ21 أيام 22 و23 و30 من أبريل، وستقام الجولة الـ22 يومي السابع والثامن من مايو، فيما ستكون مباريات الجولة الـ23 يومي 14 و15 من مايو، وتقام الجولة الـ24 18 و19 من مايو، والجولة الـ25 ستقام 22 و23 من الشهر نفسه، وتقام الجولة الـ26 والأخيرة في 26 و27 من مايو المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news