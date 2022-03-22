المغربي رحيمي يتصدر قائمة صُناع الأهداف في الدوري الإماراتي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باتت صناعة الأهداف من المهارات المميزة في كرة القدم العالمية، والقليلون من يجيدون هذه المهارة، التي تضع المهاجم أمام الشباك، ليضع بصمته، وظهر أكثر من لاعب في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الحالي، ممن يمتلكون تلك المهارة المميزة، وتصدر الثلاثي سفيان وسبع وخمينيس لائحة الأكثر صناعة للأهداف في الموسم الجاري.

تصدر المغربي سيفان رحيمي؛ صفقة الصيف المميزة في العين، لائحة صُناع الأهداف، وشكل مع خوانكا ولابا ثلاثيًا خطيراً أمام مرمى المنافسين، ويحتل رحيمي الصدارة بصناعة 7 أهداف، كما سجل 7 أهداف، وقام بعمل 355 تمريرة صحيحة، منها 288 تمريرة في ملعب المنافس، و21 تمريرة مؤثرة.

وحل في المركز الثاني في لائحة الصناع؛ ضياء سبع لاعب النصر، حيث صنع 6 أهداف، وسجل 8 أهداف، و585 عدد التمريرات الصحيحة، ويجيد سبع المراوغات بطريقة مميزة، وقام بـ48 مراوغة، بنسبة نجاح 68.75%، وقام بـ31 تمريرة مؤثرة.

وجاء في المركز الثالث نيكولاس خمينيس لاعب بني ياس بـ6 صناعة للأهداف، وسجل خمينيس 5 أهداف، وقام بـ32 تمريرة مؤثرة، ومرر 490 تمريرة صحيحة، وعمل 69 مراوغة بنسبة نجاح 68.12%.

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