بمشاركة 1500 متسابق.. انطلاق السباق العالمي للرياضات الجبلية في الفجيرة (صور)

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

نظمت الفجيرة، اليوم السبت، فعاليات سباق التحدى «تاف مادر» العالمي للرياضات الجبلية برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبمشاركة 1500 متسابق من الامارات ومختلف دول العالم في حديقة الفجيرة للمغامرات وذلك في ثلاثة سباقات هي: السباق الرئيسي "تاف مادر" ومسافته 10 كيلومتر للاعبين المحترفين والدوليين وسباق خمسة كيلومترات ‏لجميع الفئات العمرية بينما سباق سبارتن تريل لمسافة تزيد عن 21 كيلومتراً للرياضات الجبلية.

وضمت السباقات: الجري وقفز الحواجز، وعدد من السباقات التنافسية الترفيهية التي اشتملت على عدة مراحل متدرجة الصعوبة بهدف قياس درجات الصلابة والقوة البدنية والذهنية للمشاركين، والقدرة على التحمل ويعد سباق التحدي "تاف مادر" سباقاُ عالمياً، ويقام في أكثر من 30 دولة حول العالم.

وأوضحت اللجنة المنظمة للسباق أن هذه المنافسات الرياضية تعد من أبرز فعاليات اللياقة البدنية في العالم، ومشاركة إمارة الفجيرة تأتي حسب توجيهات سمو ولي عهد الفجيرة للدعم الذي تحظى به الرياضة عموماً وبما ساهم ان تكون الفجيرة وجهة رياضية عالمية مميزة.

ويعتبر السباق حدثاً رائداً على مستوى الإمارة وإبراز دورها في دعم توجهات الدولة باستضافة الأحداث الرياضية العالمية، حيث أنها وسيلة جديدة وفرصة رائعة لتوفير فرص النشاط البدني المتنوعة والجديدة للمجتمع بما يساهم بدور الرياضة كأفضل اسلوب للحياة وتكوين مجتمع صحي رياضي وان اختيار إمارة الفجيرة لإقامة السباق لما تتمتع به من طبيعة جبلية نوعية مميزة ومناخ رائع يجعل منها وجهة سياحية ومكان مناسب للرياضات الجبلية وسياحة المغامرات.

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