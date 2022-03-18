3 خطوات تجهز المنتخب لمباراة العراق أبرزها معسكر دبي

المصدر: منصور السندي ■ دبي

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم بقوة من خلال معسكره الحالي في دبي لخوض مباراته المرتقبة أمام العراق، الخميس المقبل، والتي تم نقلها من العراق إلى الأردن لأسباب أمنية وفقاً لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في هذا الخصوص، في حين تبرز ثلاث خطوات أساسية تجهز المنتخب لهذه المباراة الحاسمة ضمن الجولة التاسعة لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 تتمثل في اختيار قائمة موسعة ضمت 41 لاعباً قبل أن يتم تقليصها لاحقاً إلى 28 لاعباً بجانب خوض معسكر داخلي في دبي بدءاً من يوم 14 الجاري فضلاً عن متابعة المدرب الجديد الأرجنتيني ردولفو أروابارينا لمباريات دوري المحترفين ومشاهدة مستويات اللاعبين عن قرب قبل اختيارهم في القائمة الجديدة للمنتخب.

وأكد مدرب المنتخب الوطني السابق، الدكتور عبدالله مسفر، أن المنتخب في حال أراد التأهل للدور المقبل عبر بوابة المركز الثالث فإن عليه مواجهة الضغوط التي سيتعرض لها خلال هذه المباراة كونها تعد حاسمة بالنسبة له

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن مباراة مثل مواجهة العراق تتطلب الهدوء والتركيز من قبل اللاعبين والسيطرة على الكرة وتسيير المباراة لمصلحة المنتخب وفقاً لخبرة لاعبي المنتخب في التعامل مع مثل هذه المباريات الحاسمة والحساسة».

وشدد عبدالله مسفر على أهمية عامل الحسم في هذه المباريات وعدم التعامل معها بمثل الطريقة السابقة التي كان يتبعها المدرب السابق الهولندي مارفيك من خلال أخذ زمام المبادرة والتفوق على المنافسة كون المنتخب بحاجة إلى الفوز في هذه المباراة لرفع رصيده إلى 12 نقطة ما يعزز موقفه في المنافسة والمحافظة على المركز الثالث الذي يحتله حالياً.

وبخصوص الأوراق التي يمكن أن تخدم المنتخب في مباراة العراق المقبلة، أكد مسفر أن هناك العديد من الأوراق الرابحة التي يمكن أن يستغلها المنتخب في هذه المباراة، من بينها عودة المهاجم علي مبخوت بجانب وجود عناصر لديها الخبرة في التعامل مع مثل هذه المباريات حتى حراسة المرمى في ظل أيضاً وجود الحارس خالد عيسى في أعقاب تألقه في الفترة الأخيرة، بجانب أيضاً وجود الحارس ماجد ناصر.

ويحل الأبيض في المركز الثالث برصيد تسع نقاط فيما يتصدر المنتخب الإيراني ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 22 نقطة وكوريا الجنوبية ثانيا بـ«20 نقطة»، ولبنان رابعاً برصيد ست نقاط، والعراق خامساً برصيد خمس نقاط، وسورية في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

الخطوات الـ 3

1-اختيار قائمة موسعة ضمت 41 لاعباً قبل تقليصها إلى 28.

2- خوض معسكر إعداد داخلي في دبي بدءاً من 14 الجاري.

3- متابعة أروابارينا للاعبين مع فرقهم في الدوري قبل اختيارهم في القائمة الجديدة.

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