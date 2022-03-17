الإمارات بطل كأس الخليج للغولف بـ "الشباب الواعد"

المصدر: وكالات

توج الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، منتخب الإمارات للشباب بكأس البطولة الخليجية للغولف، التي استضافتها أبوظبي خلال الفترة من 13 إلى 17 مارس الجاري، وكذلك المنتخب القطري الفائز بلقب بطولة الرجال في ختام البطولة الخليجية الـ 24 لرجال و الـ 13 للشباب، التي شارك فيها 37 لاعباً في الفئتين، واسدل الستار على منافستها اليوم على ملعب نادي أبوظبي للجولف.

وحسم منتخب الإمارات صدارة فئة الشباب بمجموعة 474 ضربة، وفاز بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال المنتخب العماني المركز الثاني برصيد 489 ضربة ونال لاعبوه الميداليات الفضية، وحل المنتخب البحريني في المركز الثالث برصيد 505 ضربات، وحصل لاعبوه على الميداليات البرونزية.

في حين حجز منتخب قطر صدارة فئة الرجال بمجموع 890 ضربة، ونال كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما حل المنتخب السعودي في المركز الثاني برصيد 911 ضربة، ونال لاعبوه الميداليات الفضية، فيما جاء المنتخب البحريني في المركز الثالث برصيد 913 نقطة، ونال الميداليات البرونزية.

وبحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للجولف ونائبه اللواء م.عبد الله السيد الهاشمي، تم تتويج المنتخبين، وكذلك اللاعب الكويتي سالم العبكل الفائز بالمركز الأول في فئة فردي الشباب بمجموع 230 ضربة، واللاعب القطري صالح الكعبي الفائز بالمركز الأول في فردي الرجال بمجموع 291 ضربة.

وعقب الختام وجه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهنئة لجميع الفائزين الذين اعتلوا منصات التتويج، وحصدوا ثمار الجهود التي بذلت على مدار أيام البطولة وسط أجواء تنافسية شريفة على أرض زايد الخير.

وأكد معاليه أن الجميع خرج فائزاً في هذا المحفل الخليجي الذي جمع قيادات اللعبة ونجومها من الرجال والشباب ومثلوا أسرة اللعبة بمنطقة الخليجية خير تمثيل، وعززوا نتائجهم بمستويات فنية عالية.

وأعرب معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والاماراتي للجولف عن سعادته بهذا التجمع الرياضي والذي احتضنته الإمارات، مشيراً إلى ان النجاحات التي شهدتها البطولة تدفع القائمين على هذه الرياضة لإقامتها سنوياً والمشاركة فيها، خاصة بعدما افرزت العديد من المواهب الذين قدموا مستويات مميزة، واظهروا مستقبل واعد للعبة على الصعيد الخليجي.

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