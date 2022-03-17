35 ميدالية للإمارات في «دولية الشارقة لقوى أصحاب الهمم»

المصدر: الشارقة ■ وام

رفع لاعبو الأندية الإماراتية غلتهم إلى 35 ميدالية، بواقع خمس ذهبيات و12 فضية، و18 برونزية، في ثاني أيام منافسات ملتقى الشارقة الدولي العاشر لألعاب القوى لأصحاب الهمم.

وحقق نادي خورفكان للمعاقين ذهبيتين، وأربع فضيات، وأربع ميداليات برونزية، كما حقق نادي العين لأصحاب الهمم ميدالية ذهبية، وثلاث ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين، وحصد نادي أبوظبي لأصحاب الهمم ميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين، وأخريين برونزيتين، فيما فاز نادي الثقة للمعاقين بميدالية ذهبية، وأخرى فضية، وأربع برونزيات. كما حقق نادي دبي لأصحاب الهمم فضيتين، وخمس برونزيات، وفاز نادي عجمان لأصحاب الهمم ببرونزية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news