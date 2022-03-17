نهائيات بطولة العالم للترايثلون في أبوظبي نوفمبر المقبل

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون، استضافة أبوظبي لنهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022 في جزيرة ياس خلال الفترة 23-26 نوفمبر 2022، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتنضم أبوظبي إلى قائمة أشهر المدن العالمية المستضيفة للحدث العالمي، إلى جانب لندن وبودابست وبكين وشيكاغو ولوزان وغولدكوست.

وستقام النهائيات في مختلف المرافق الرياضية والترفيهية التي اشتهرت بها جزيرة ياس كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية، كما ستقام الأنشطة والفعاليات الأخرى في «ياس باي»، الذي يقع مقابل الاتحاد أرينا. وقال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، في تصريح صحافي: «يسعدنا الإعلان عن استضافة أبوظبي لنهائيات بطولة العالم للترايثلون في نوفمبر المقبل، والذي يعكس رؤيتنا وامتداد خططنا الطموحة والساعية لمواصلة استقطاب نخبة الفعاليات الرياضية

العالمية الكبرى، دعماً للمكانة المرموقة لأبوظبي وريادتها».

وسيشهد الحدث مشاركة أكثر من 7500 مشارك ومشاركة من أبرز أبطال الترايثلون على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، للمنافسة ضمن خمس فئات، منها: سباق النخبة للرجال والسيدات، وسباق النخبة تحت 23 سنة للرجال والسيدات، وسباق النخبة بارا للرجال والسيدات، وسباق الفئة العمرية للرجال والسيدات، والسباقات المجتمعية.

• جزيرة ياس تحتضن الحدث بمشاركة أكثر من 7500 رياضي.

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