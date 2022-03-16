22 فعالية رياضية تظهر في دبي نهاية الأسبوع

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشهد دبي تنظيم 22 فعالية رياضية متنوعة نهاية الأسبوع الجاري، يتصدرها سبعة سباقات للجري وثلاث بطولات سباحة ومثلها في ملاكمة وأربع بطولات للدراجات الهوائية والتزلج على الجليد. وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس: «ستتواصل فعاليات بطولة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية التي تنظمها شرطة دبي للقوات الخاصة بميدان الروية، وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية على شاطئ الشروق، ويشهد نادي دبي للشطرنج والثقافة بطولة مارس للشطرنج الخاطف».

وأضاف «تستضيف قاعة سكي دبي الثلجية في مول الإمارات بطولة التزلج الحر والتزلج على الألواح، وسباق الجائزة الكبرى للتزحلق على الثلج، ويتنافس نخبة من الملاكمين العالميين في بطولة بروبليوم للملاكمة التي تقام في استاد سوق دبي الحرة بمنطقة القرهود».

وأكمل: «يقام سباق الخليج التجاري كرايتيريوم للدراجات الهوائية في منطقة الخليج التجاري، كما تقام بطولة أودوكس للدراجات الهوائية في مضمار القدرة للدرجات الهوائية بمحمية المرموم، ويقام سباق لامير للسباحة في المياه المفتوحة على شاطئ لامير الجنوبي، وسباق هاميلتون للسباحة في أكاديمية جيمس دبي الأمريكية، كما تستمر منافسات كأس دبي للتحدي للبولو التي تقام في نادي ومنتج الحبتور للبولو والفروسية وتختتم يوم الأحد المقبل وينظم نادي دبي لأصحاب الهمم بطولة فزاع الدولية لأصحاب الهمم لألعاب القوى دبي 2022 في مقر النادي».

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