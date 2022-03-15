بني ياس يودع دوري أبطال آسيا مبكراً

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

ودع فريق بني ياس مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم مبكراً بخسارته المفاجئة على أرضه وأمام جماهيره بهدفين دون رد، أمام منافسه فريق ناساف الأوزبكي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الشامخة، ضمن الملحق المؤهل لدوري المجموعات، في لقاء سيطر فيه أصحاب الأرض على مجريات اللقاء لكنهم افتقدوا اللمسة الأخيرة، في حين تسببت الأخطاء الدفاعية في خسارتهم.



جاء الأول في الدقيقة 27 بخطأ في التغطية حينما تلقى شيرزود نصر الله تمريرة عرضية خلف خط الدفاع ليواجه المرمى ويضعها بكل سهولة في شباك فهد الظنحاني، فيما جاء الهدف الثاني بخطأ دفاعي أيضاً بعد أن حصل حسين نورشايف على الكرة داخل منطقة الجزاء واستغل حالة التوهان الدفاعي وسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 75 الذي انتهت عليه المباراة.

وسينضم الفريق الأوزبكي للمشاركة ضمن المجموعة الخامسة التي تقام بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية إلى جوار أندية الفيصلي السعودي والسد القطري والوحدات الأردني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news