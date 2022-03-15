اتحاد كلباء يتزيّن بذهب بطولة الإمارات للكاراتيه

المصدر: جوني جبور ■ دبي

ظفر نادي اتحاد كلباء بـ11 ميدالية ملونة، ولقب بطولة الإمارات المفتوحة لفردي الرجال والسيدات للكوميتيه، التي نظمها اتحاد الكاراتيه، أول من أمس، على صالة نادي شباب الأهلي، بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة من ستة أندية.

وجاءت صدارة اتحاد كلباء والمركز الأول في الترتيب العام، بانتزاع لاعبيه ولاعباته ضمن منافسات الدرجتين الأولى والثانية التي شملتها البطولة، (3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و3 برونزيات)، متفوقين على نادي الشارقة الرياضي، الذي حلّ ثانياً بخمس ميداليات (3 ذهبيات، وفضية، وبرونزية)، وحصل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على المركز الثالث برصيد 11 ميدالية (ذهبيتين، وفضية، و8 برونزيات)، وحل صاحب الضيافة نادي شباب الأهلي رابعاً برصيد خمس ميداليات (ذهبيتين، وفضية، وبرونزيتين).

وتوج رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر الرزوقي، أصحاب المراكز الأولى في الفئات الـ11 التي تتضمنها البطولة.

وأهدى مالك عقيل، ناديه اتحاد كلباء أولى الميداليات الذهبية، بفوزه في منافسات الدرجة الثانية لوزن 84 كيلوغراماً، قبل أن يضيف محمد أحمد الميدالية الثانية في فئة الوزن ذاته ضمن منافسات الدرجة الأولى، وليرفع نافي عثمان غلة النادي إلى الذهبية الثالثة، بخطفه المركز الأول في وزن 67 كيلوغراماً (الدرجة الثانية).

وواصل لاعبو اتحاد كلباء صعود منصات التتويج، بحصد كل من كريم فتحي وسيف علي وحسانين شاكر الميداليات الفضية في منافسات الدرجة الأولى في أوزان راوحت بين 60 و84 كيلوغراماً، قبل أن يضيف معاوية محمد وزياد الفاتح للنادي فضيتي وزني 60 و75 كيلوغراماً (الدرجة الثانية).

وسجلت منافسات الدرجة الأولى، صعود لاعب اتحاد كلباء سعدي غلام منصة تتويج المركز الثالث في وزن 75 كيلوغراماً، قبل أن تشهد الدرجة الثانية إضافة ميداليتين برونزيتين جديدتين حملتا إمضاء محمد رأفت وإيام معمر في المركز الثالث مكرر في أوزان بين 75 و84 كيلوغراماً.

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