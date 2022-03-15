دورة ند الشبا تضيف فئة كبار السن إلى الدراجات والجري

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية» عن إضافة فئات جديدة إلى منافسات بطولتي الدراجات الهوائية والجري، ضمن فعاليات النسخة التاسعة للدورة التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، في مجمّع ند الشبا الرياضي.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان صحافي إنه تمت إضافة سباق للفرق ولفئة كبار السن إلى منافسات الدراجات الهوائية، كما ستشهد بطولة الجري إضافة فئة كبار السن، وعودة سباقات الشباب والناشئين إلى المنافسات من جديد.

وأضاف البيان أن «سباق الفرق في بطولة الدراجات الهوائية سيتضمن ثلاث فئات، هي: فئة الفرق المفتوحة للرجال، وفئة الفرق للهواة المواطنين، وفئة الفرق المفتوحة، التي يسمح فيها بمشاركة السيدات من جميع الجنسيات والهواة المواطنات».

وأشار: «سيسمح لكل فريق بتسجيل تسعة دراجين كحد أقصى، وأربعة دراجين كحد أدنى في كل فريق، كما تتضمن فئة كبار السن التي تمت إضافتها سباق الرجال والسيدات من عمر 50 سنة فما فوق، إضافة إلى الفئات الفردي الأخرى، وهي الفئة المفتوحة للرجال، والفئة المفتوحة للسيدات، وفئة الهواة المواطنين، وفئة الهواة المواطنات، وفئة أصحاب الهمم التي تتضمن دراجات الطريق ودراجات اليد والدراجات المزدوجة الخاصة بالمكفوفين».

كما أعلنت اللجنة المنظمة عن زيادة مسافة سباق الدراجات الهوائية ليمتد مسافة 77 كيلومتراً، وسيكون لفئة كبار السن لمسافة 40 كيلومتراً، ولفئة أصحاب الهمم لمسافة 20 كيلومتراً، وينطلق السباق من أمام مركز الصقور للرياضات التراثية، ويقام يومي الثامن والتاسع من أبريل، وكشفت اللجنة المنظمة عن استمرار التسجيل للمشاركة في سباق الدراجات الهوائية بجميع الفئات حتى الثالث من أبريل 2022 عبر البريد الإلكتروني nascycling@dubaisc.ae.

في منافسات سباق الجري، تمت إضافة فئة كبار السن للرجال والسيدات فوق 50 سنة، الذين يتنافسون لمسافة خمسة كيلومترات، كما تمت إعادة منافسات فئة الشباب (بنين وبنات) من عمر 13 و14 سنة، الذين يتنافسون لمسافة أربعة كيلومترات، والناشئين (بنين وبنات) من عمر 11 و12 سنة للمسافة ذاتها، إضافة إلى الفئات الأخرى في السباق، وهي فئات سباق مسافة 10 كيلومترات التي تتنافس فيها الفئة المجتمعية رجال للمواطنين، والفئة المجتمعة سيدات للمواطنات، والفئة المفتوحة رجال، والفئة المفتوحة سيدات، وفي سباق مسافة خمسة كيلومترات، ويتنافس فيها الفئة المجتمعية مواطنين، والفئة المجتمعية مواطنات، والفئة المفتوحة رجال، والفئة المفتوحة سيدات.

ويتواصل التسجيل في بقية الرياضات التي تتضمنها الدورة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي، إذ يستمر التسجيل في بطولة الجوجيتسو حتى 15 أبريل المقبل، كما يتواصل التسجيل في بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة حتى 25 مارس الجاري، وفي بطولة البادل تنس حتى 18 مارس.

نقطة الانطلاق

تنطلق سباقات الجري لجميع الفئات من نقطة الانطلاق والختام في مضمار الخيل بميدان، وستكون الانطلاقة على شكل مجموعات، وبفاصل زمني بين كل مجموعة وأخرى، إذ يجب على جميع المشاركين تقديم نتيجة سلبية من فحص «كوفيد- 19» قبل 48 ساعة من وقت السباق، وسيتم التحكيم في هذه البطولة حسب اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات لألعاب القوى.

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