28 لاعبا في القائمة النهائية لمنتخب الإمارات استعدادا للعراق

المصدر: منصور السندي- دبي

يدشن منتخب الإمارات الأول لكرة القدم غدا على الملعب الفرعي بنادي النصر في دبي تحضيراته استعدادا للسفر إلى العراق يوم 22 الجاري لمواجهة المنتخب العراقي يوم 24 من ذات الشهر ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة في الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسيشهد تجمع المنتخب الظهور الأول للمدرب الجديد الارجنتيني رودلفو أروبارينا الذي تم التعاقد معه في فبراير الماضي خلفا للمدرب السابق الهولندي مارفيك بعقد يمتد حتى نهائيات كأس آسيا 2023، في حين أعلن الجهاز الفني للمنتخب القائمة النهائية التي ضمت 28 لاعبا من أصل 41 كان قد تم اختيارهم في القائمة الموسعة.

وضمت القائمة حراس المرمى خالد عيسى ومحمد الشامسي وماجد ناصر، واللاعبين: بندر الإحبابي، محمود خميس، عبدالعزيز هيكل، محمد مرزوق، وليد عباس، خليفة الحمادي، محمد العطاس، خالد الهاشمي، شاهين عبدالرحمن، محمد البلوشي، طحنون الزعابي، إسماعيل مطر، عبدالله النقبي، ماجد حسن، عبدالله رمضان، علي سالمين، ماجد راشد، كايو كانيدو، خليل إبراهيم، حارب عبدالله، يحيى الغساني، علي مبخوت، علي صالح، تيغالي، سلطان عادل.

وتم استبعاد 13 لاعبا من قائمة المنتخب، هم علي خصيف وعادل الحوسني ومحمد برغش وأحمد جميل وعبد الله إدريس وخالد الظنحاني وأحمد برمان وبلال يوسف وحسين مهدي ومحمد جمعة عيد وزايد العامري ويحى نادر وخالد باوزير.

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