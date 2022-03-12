مطر ينتقد لاعب في العين استفز جماهير الوحدة

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

انتقد قائد الوحدة، إسماعيل مطر، تصرف أحد لاعبي العين باستفزاز جماهير ناديه عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل نهيان في أبوظبي اليوم ضمن الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين.

وقال مطر في تصريحات تليفزيونية: "هناك لاعب من نادي العين لا أود ذكر اسمه حاول استفزاز جماهيرنا بعد المباراة، وهذا التصرف غير مقبول منه أو من غيره، اذ كان هذا اللاعب يريد أن يحتفل بالفوز فهذا حقه وحق فريقه أن يحتفلوا ولكن ليس على حساب جماهيرنا، هناك جماهير للعين كانت متواجدة في المدرجات كان يتوجب عليه أن يحتفل معها".

وأضاف: "واجبي أن أمنع مثل هذه التصرفات، وأي شخص لا يحترم أهل بيتي سأمنعه حتى لو كان هذا الشخص هو أخي، في الأخير هي كرة قدم، وهناك فائز ومهزوم، واليوم فاز العين، ونحن نبارك له ولجماهيره، لكن أن يتم التلاعب بمشاعر جماهيرنا فهذا أمر مرفوض شكلا وموضوعا". وخسر الوحدة أمام العين بهدف دون رد، ليتسع الفارق بينهما إلى سبع نقاط.

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