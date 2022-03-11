الأسبوع الـ20 لدوري الكرة الشاطئية ينطلق غداً

المصدر: الإمارات اليوم

تنطلق يوم غد على الملعب الرملي في مقر اتحاد الكرة بدبي منافسات الأسبوع الـ 20 لمسابقة دوري كرة القدم الشاطئية بإقامة مباراتين، حيث تجمع المباراة الأولى فريقي الأشاوس وألتراس جونون الساعة 6:35 مساءً، وفي المباراة الثانية يلتقي فريقا بلدية دبي وشرطة دبي الساعة 7:45 مساءً.

وكانت مباريات الأسبوع التاسع عشر للدوري قد أسفرت عن فوز فريق شباب الأهلي على فريق الأشاوس بأحد عشر هدفاً مقابل هدف، فيما تغلب فريق دبا الحصن على فريق بلدية دبي بسبعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويتصدر نادي شرطة دبي جدول ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة، يليه شباب الأهلي ثانياً بـ 28 نقطة، ودبا الحصن ثالثاً وله 25 نقطة، وألتراس جونون رابعاً بـ 14 نقطة، وبلدية دبي خامساً برصيد 12 نقطة، والأشاوس سادساً دون نقاط. وستُقام مراسم تتويج بطل الدوري يوم 13 مارس المقبل في مقر اتحاد الكرة، والذي سيشهد إقامة مباراتين ضمن الأسبوع الحادي والعشرين في ختام منافسات بطولة دوري الإمارات لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022.

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