تألق إماراتي في بطولة شرطة دبي للتنس

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشهد منافسات النسخة الثانية من «بطولة شرطة دبي المفتوحة للتنس»، تألق اللاعبين واللاعبات الإماراتيين، وتحقيقهم نتائج بارزة في البطولة الأكبر من نوعها في الدولة، التي تنظمها شرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف اتحاد التنس، وتقام على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي وأكاديمية بوكا للتنس في دبي بمنطقة الجداف، وتستمر منافساتها حتى 14 الجاري. وإضافة إلى النتائج الإيجابية التي حققها عمر بهروزيان، وفهد عباس جناحي وعبدالرحمن جناحي، نجح اللاعبون الشباب في تقديم مباريات مميزة رغم أن القرعة وضعتهم في مواجهات قوية مع لاعبين من فئة الرجال، وهم عبدالله المرزوقي وعبدالله إسحاق وسعود الجسمي وعمر أحمدي.

وأكد المقدم عبدالباسط علي، مدير إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، في تصريح صحافي: يسعدنا أن يواصل نادي ضباط شرطة دبي توفير جميع إمكانات استضافة البطولة في بيئة تستند إلى السعادة، تزامناً مع الأداء الفني المميز الذي يقدمه اللاعبون، في أجواء تسودها الروح الرياضية، وهو الهدف الذي تصبو إليه شرطة دبي في تنظيمها الأحداث الرياضية.

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