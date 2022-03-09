تعرّف إلى أول قائمة موسعة للمنتخب تحت قيادة المدرب أروابارينا

المصدر: الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة، القائمة الموسعة التي اختارها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الأرجنتيني أروابارينا استعداداً لمباراتي العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022، إذ يلتقي المنتخب العراق 24 الجاري، بينما يستضيف كوريا الجنوبية 29 من الشهر نفسه.

وضمت القائمة الموسعة 41 لاعباً هم: (حراس المرمى): خالد عيسى، محمد الشامسي، ماجد ناصر، علي خصيف وعادل الحوسني. وللدفاع: بندر الإحبابي، محمود خميس، محمد برغش، أحمد جميل، عبدالعزيز هيكل، محمد مرزوق، وليد عباس، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عبدالله إدريس، خالد الهاشمي، خالد الظنحاني وشاهين عبدالرحمن. وللوسط: يحيى نادر، أحمد برمان، محمد البلوشي، طحنون الزعابي، إسماعيل مطر، عبدالله النقبي، ماجد حسن، عبدالله رمضان، علي سالمين، ماجد راشد، بلال يوسف وحسين مهدي. وللهجوم: كايو كانيدو، خليل إبراهيم، حارب عبدالله، محمد جمعة، يحيى الغساني، علي مبخوت، زايد العامري، علي صالح، خالد باوزير، تيغالي وسلطان عادل.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية بعد نهاية الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين التي تختتم السبت المقبل، على أن يبدأ تجمع المنتخب 14 الجاري، بينما سيلتحق لاعبو الشارقة وبني ياس بالمنتخب بعد ختام مشاركتهم الآسيوية. ويتدرب المنتخب في الملعب الفرعي بنادي النصر، حتى موعد السفر إلى بعداد 22 الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس في مقر الاتحاد برئاسة حميد الطاير عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة، وبحضور عبدالله سالم بن طوق، أحمد عبدالرحمن الطنيجي ومطر محمود الحوسني أعضاء اللجنة، وراشد عامر البدواوي مدير إدارة المنتخبات، وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات.

واطلعت اللجنة على تقرير الزيارة التي قام بها ياسر سالم مدير المنتخب وسليم عبدالرحمن مساعد المدرب إلى العاصمة بغداد والتي شملت زيارة ميدانية لمقر الإقامة وملعب المباراة ، وعقد اجتماعات تنسيقية مع مسؤولي الاتحاد العراقي لكرة القدم، حيث تم التأكيد على توفير كل الاحتياجات الخاصة للبعثة بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد.

وناقشت اللجنة التحضيرات الخاصة بالبطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 عاماً والتي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع شركة IAST SPORTS للفترة من 20 إلى 29 مارس بمشاركة 10 منتخبات وهي : الإمارات ، السعودية، قطر، العراق، اليابان، الصين، أوزبكستان، فيتنام، تايلند وكرواتيا والتي تأتي ضمن تحضيرات المنتخبات للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان يونيو المقبل ، فيما تم اعتماد قائمة اللاعبين وبرنامج المنتخب للمشاركة في هذه البطولة إلى جانب اعتماد المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية خلال الفترة من 10 الى 25 سبتمبر 2022 في مدينة هانجزهو بالجمهورية الصينية ، وبطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً للفترة من 3 الى 18 نوفمبر 2022.

واطلعت أيضاً على برامج إعداد منتخبات الشباب والناشئين استعداداً للبطولات الكروية المقبلة، وتقرير الدورات والورش التي تنظمها الإدارة الفنية للاتحاد بالتنسيق مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

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