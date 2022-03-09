أسامواه جيان يصدم جماهير شباب الأهلي.. «العين هو الأفضل على الإطلاق»

المصدر: العين – الإمارات اليوم

قال لاعب فريق العين وشباب الأهلي السابق، الغاني أسامواه جيان، إن العين هو الأفضل على الإطلاق بالنسبة له واصفاً إياه ببيته الكبير، متجاهلاً بذلك الفترة التي قضاها مع «فرسان دبي» خلال عودته للدوري الإماراتي بعد تجربة في الصين.

ونقل الموقع الرسمي لنادي العين تصريحات الدولي الغاني السابق الذي حضر لقاء الفريق أمام الجزيرة في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين لكرة القدم وكرم بواسطة نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم خالد عبدالله حمر عين الظاهري، بحضور عضوا مجلس الإدارة سالم الجنيبي، وماجد العويس.

وقال أسامواه جيان: «أود بداية أن أهنئ كل العيناوية بمناسبة التأهل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين مع كل الأمنيات الصادقة للفريق بالسداد والتوفيق».

وأضاف: «من الصعب أن أعبر عن مشاعري تجاه العين النادي الكبير الذي أحبه وأعشقه والذي أمضيت فيه فترة رائعة ولي ذكريات لا يمكن أن تسقط عن ذاكرتي، ولن أذيع سراً إن قلت لكم بأنني اعتبره النادي الأفضل على الإطلاق بالنسبة لي وشخصياً سعيد جداً بعودتي إلى بيتي الكبير».

وليست هي المرة الأولى التي يصدم فيها اللاعب الغاني جماهير شباب الأهلي، إذ أنه وعقب تسجيله لهدف مع «فرسان دبي» في شباك العين في كأس الخليج العربي لم يحتفل وكتب عبر حسابه في تويتر: «الولاء هو كل شيء.. شكراً لعائلتي الإماراتية».

وكان جيان حقق مع العين لقب الدوري ثلاث مرات، إضافة إلى هداف الدوري ثلاث مرات، كما قاد الفريق للقب كأس رئيس الدولة، بتسجيله هدف الفوز على شباب الأهلي في النهائي.

وعاد جيان للدوري الإماراتي بعد تجربة مع فريق شنغهاي الصيني عبر بوابة شباب الأهلي لكنه لم يكن بنفس البريق، إذ خاض 14 لقاء بالقميص الأحمر وسجل ستة أهداف فقط.

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