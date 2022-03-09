دبي تستضيف 20 فعالية رياضية ومجتمعية خلال يومين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد مجلس دبي الرياضي أن عطلة نهاية الأسبوع الجاري ستشهد أكثر من 20 فعالية رياضية دولية ومجتمعية متنوعة، وتقام في مختلف مناطق دبي بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي منافسات بطولة ألعاب المدارس العالمية، كما ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجولة الثانية من مسابقة دبي لصيد الأسماك 2022 التي تقام في دبي هاربور وتختتم الأحد، كما تختتم يوم السبت منافسات بطولة شرطة دبي الثانية للتنس التي تقام في ملاعب نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف.

وتقام بطولة أوشن مان دبي الدولية للسباحة في المياه المفتوحة بمشاركة أكثر من 1000 سباح وسباحة في شاطئ أم سقيم، كما تقام بطولة الألعاب الرياضية للشركات على مدار يومي السبت والأحد في أكاديمية إنسبراتوس بمدينة دبي الرياضية، وتقام بطولة وورلد آريال للجمباز الإيقاعي في مقر إكسبو دبي 2020.

ويقام سباق نبض دبي للدراجات الهوائية على الطرق الوعرة في مجمع القنال السكني بمدينة دبي الرياضية، وبطولة سبارتن ديكا فيت على كورنيش قناة دبي المائية في منطقة الخليج التجاري، وسباق ميدان للجري في مضمار الجري بمنطقة ميدان للغولف، وبطولة الجمباز الفني في مدرسة جميرا الثانوية، والجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للملاكمة في فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

ويستضيف نادي شباب الأهلي دبي منافسات بطولة دبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو يومي السبت والأحد، كما تتواصل منافسات سباق سبيس العائلي للجري في مركز سيركل التجاري في قرية جميرا، ويقام ترايثلون جريت تونيك على شاطئ الممزر.

وتختتم يوم الأحد منافسات بطولة مركز دبي الدولي للبولينغ، فيما تتواصل تصفيات كأس العالم للكريكيت للرجال التي تقام في استاد دبي الدولي للكريكت وأكاديمية آي سي سي بمدينة دبي الرياضية، وينظم نادي ومنتجع الحبتور للبولو منافسات كأس دبي للتحدي للبولو.

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