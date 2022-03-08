العين يضرب موعداً مع شباب الأهلي في نهائي كأس الرابطة

المصدر: معاذ كمبال- العين

ضرب فريق العين موعداً مع منافسه شباب الأهلي في نهائي كأس رابطة المحترفين لكرة القدم رغم تعادله السلبي في إياب نصف النهائي أمام الجزيرة في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد، فيما كان لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي في استاد محمد بن زايد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

ومن المقرر أن تحدد رابطة دوري المحترفين موعد المباراة النهائية خلال الأيام المقبلة، في وقت ستكون فيه روزنامة الدوري مزدحمة خاصة مع مشاركة شباب الأهلي في مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا التي تنطلق يوم السابع من شهر أبريل المقبل.

وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها فريق العين إلى المباراة النهائية منذ موسم 2010-2011 حينما خسر النهائي أمام الشباب، فيما كان قد توج باللقب للمرة الأولى والأخيرة في موسم 2008-2009 على حساب الوحدة.

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