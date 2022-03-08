انطلاق دورة «فيفا» لمدربي البراعم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انطلقت، أول من أمس، في مقر اتحاد الكرة بدبي، محاور دورة الاتحاد الدولي لمدربي البراعم، التي يُنظمها اتحاد كرة القدم بالتعاون مع «فيفا»، وتقام على مدار خمسة أيام بمشاركة 26 مدرباً للمراحل السنية. ويُشرف على فعاليات الدورة المحاضر الدنماركي جان بولسن المُعيَّن من الاتحاد الدولي لتقييم المحاضرين الوطنيين سليمان البلوشي ومحمد علي البلوشي، المكلفين تقديم محاور الدورة التدريبية لاعتمادهما محاضرين دوليين، وذلك ضمن برنامج الـ«فيفا» لإعداد المحاضرين الذي انطلق في مقر الاتحاد بدبي عام 2018، بمشاركة مدربين من اتحادات كرة القدم الخليجية والعربية.

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