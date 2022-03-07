الزمالك يضع لاعب الجزيرة الاماراتي بديلاً لـ "بن شرقي"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

وضع نادي الزمالك المصري، لاعب الجزيرة وبيراميدز سابقاً، البرازيلي ماركوس كينو، بديلاً في حالة تعثر المفاوضات مع المغربي، أشرف بن شرقي بشأن تمديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت تقارير برازيلية، رغبة الجناح كينو، في الرحيل عن صفوف فريقه أتلتيكو مينيرو البرازيلي، مع نهاية الموسم الجاري، بسبب غضبه من الراتب الذي يتقاضاه، رغم تألقه منذ انضمامه لصفوف النادي في سوق الانتقالات الصيفية عام 2020، قادما من الجزيرة الذي كان معار إليه من نادي بيراميدز بصورة نهائية.

وقاد كينو، فريقه البرازيلي للفوز بلقب الدوري ثم كأس السوبر، وأصبح مرشحا لتدعيم صفوف الزمالك، خاصة حال عدم استمرار أشرف بن شرقي مع القلعة البيضاء

وكشف موقع ofutebolero، أن كينو الذي وقع مع أتلتيكو مينيرو عقدا حتى ديسمبر 2023، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، غير أنه ليس سعيداً بالراتب الذي يحصل عليه مع الفريق، مقارنة بزملائه

وتستخدم إدارة نادي الزمالك صفقة كينو للضغط على بن شرقي، لإقناعه بتجديد عقده، في ظل قدرة النادي على تعويضه بلاعب آخر بمطالب مادية قد تتناسب مع الفريق الأبيض، خاصة وأن راتب كينو مع ناديه البرازيلي لم يتجاوز 700 ألف دولار في الموسم الواحد

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