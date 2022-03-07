"ريسبونس بلس القابضة" توفر خدمات الإسعاف لجميع مباريات شباب الأهلي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت شركة "ريسبونس بلس القابضة"، الرائدة في مجال توفير الرعاية الصحية، اتفاقية تعاون مع نادي شباب الأهلي، ترفع بموجبها مستوى خدماتها كمزوّدٍ حصري للرعاية الصحية التي تلاقي ما يحتاجه النادي. كما تشمل هذه الاتفاقية توفير "ريسبونس بلس القابضة" خدمات الإسعاف لجميع مباريات النادي، وجلسات التدريب وسلامة المدرّبين واللاعبين.

من خلال رؤيته الطموحة لتطوير الرياضات الاحترافية في الدولة، عبر توفير مجموعةٍ واسعة من أنظمة التدريب والمرافق الرياضية المتنوّعة، يسعى نادي شباب الأهلي إلى تسليط الضوء على مفهوم الرياضة وأهمّيتها في الحياة والتشجيع على ممارستها، من خلال تحديده أهدافاً طويلة الأمد، ترمي إلى جعل النادي وفريقه لكرة القدم في موقعٍ متقدّم بين الأندية والمنتخبات المرموقة في هذا المجال، في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول آسيا.

من جانبه قال إسماعيل عبد الرحمن البنا، الرئيس التنفيذي لنادي شباب الأهلي، إن النادي نجح في تحقيق إنجازاتٍ هائلة في السنوات الماضية، مؤكداً الالتزام بإرضاء الشغف الكبير للجمهور المحلّي بكرة القدم. كما يقدّم النادي تجربةً فريدة لحاملي عضوية "كبار الشخصيات"، ويمنحهم مزايا وتقديماتٍ فريدة تضمن استمتاعهم بالمستوى الراقي من الضيافة المصمّم للارتقاء لمنحهم تجربةً فريدة، خلال استمتاعهم بحضور المباريات التي يخوضها النادي وينظّمها.

تشمل الملاعب التي يستخدمها النادي حالياً "استاد راشد" في دبي، المتعدّد الاستخدامات الرياضية، ويجري حاليًا استخدامه لاستضافة مباريات كرة القدم والرجبي. يتسع هذا الملعب لـ 12 ألف متفرج، وهو الملعب الرسمي لـ "نادي شباب الأهلي" الذي يمتلك أيضاً "ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم" و"ملعب العوير"، كملعبين ثانٍ وثالث له.

وفي تعليقه على توقيع اتفاقية التعاون مع "نادي شباب الأهلي"، قال توم لويس، الرئيس التنفيذي في "ريسبونس بلس القابضة": "نحن سعداء بهذه الشراكة مع نادي شباب الأهلي العريق، والتي أتاحت لنا إضافة منشأة رياضية مرموقة جديدة إلى محفظة خدماتنا".

وأضاف: "يمتلك نادي شباب الأهلي سمعةً طيبة لناحية اعتماده أفضل التدريبات، وتوفيره موارد الرعاية الصحية للاعبيه والمدرّبين والأحداث الرياضية التي ينظمها وتُقام فيه، مع تلبية المتطلبات الكفيلة بتأمين صحة وسلامة اللاعبين الرياضيين المحترفين، ويتطلّع فريق عملنا المكوّن من خبراء عالميين إلى العمل بكل حماسةٍ مع هذا النادي العريق".

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