الخطأ ممنوع على العربي ودبا في اختبار سيتي والفجيرة بدوري الهواة

المصدر: محمد فاضل ■ أم القيوين

يدافع متصدر دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة العربي، ووصيفه دبا، عن حظوظهما المتزايدة في قطف بطاقتي الصعود إلى المحترفين، حيث سيكون الخطأ ممنوعاً عليهما حين يلتقي العربي مع ضيفه سيتي، بينما يستضيف دبا جاره الفجيرة في ديربي مثير ضمن منافسات الجولة 20 غداً. وفي بقية المباريات، يلعب البطائح مع «غلف إف سي»، وحتا مع الجزيرة الحمراء، ويستضيف الرمس مسافي، وتستكمل الجولة الأحد بمباراتين تجمعان التعاون مع مصفوت، والحمرية مع الذيد. ويتصدر العربي الترتيب برصيد 50 نقطة، يليه دبا بـ49 نقطة، بينما دبا الحصن ثالثاً بـ41.

ويحتاج العربي ودبا إلى تحقيق الفوز لتجنب أي نزف للنقاط، بينما تتطلع فرق دبا الحصن والبطائح والحمرية إلى أن تحقق الفوز بنفسها، وتنتظر تعثر المنافسين لتضييق الخناق على العربي ودبا.

• العربي يتقدم على دبا في الصدارة بفارق نقطة.

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