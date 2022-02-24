"ألعاب القوى" ترفع حصاد الإمارات في "بارالمبية غرب آسيا" إلى 27 ميدالية

المصدر: الإمارات اليوم

ازدانت انطلاقة مشوار "فرسان الإرادة" من لاعبي منتخب الإمارات لألعاب القوى، بالميداليات الملونة وعزف النشيد الوطني للإمارات، في اليوم الأول من منافسات ألعاب القوى أمس، ضمن دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية في نسختها الثالثة والمقامة حالياً بالبحرين. وحصد "أبطال الإمارات"، من لاعبي ولاعبات القوى "21" ميدالية ملونة في اليوم الأول والتي احتضنها ستاد مدينة خليفة الرياضية، بواقع 5 ميداليات ذهبية، و9 فضية، و7 برونزية، في ألعاب رمي الجلة، والقرص، وسباقات 100 و400 متراً، بجانب ميدالية برونزية في تنس الطاولة، وأخرى برونزية في البوتشيا.

وارتفع الرصيد الإجمالي لمنتخب الإمارات لأصحاب الهمم إلى 27 ميدالية في كل المنافسات، من بينها 21 في ألعاب القوى، و3 ميداليات في البوتشيا، وميداليتين في تنس الطاولة، مقابل ميدالية في الريشة الطائرة.



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