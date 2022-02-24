كوزمين مع الشارقة.. 14 مباراة دون هزيمة

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

أسعد فريق الشارقة جماهيره بعد أن نجح في تحويل تأخره أمام الوصل بهدفين نظيفين إلى الفوز بنتيجة 3-2، أول من أمس، في لقاء الإياب في الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم ليواجه الوحدة في المباراة النهائية للبطولة بعدما كان لقاء الذهاب بين الشارقة والوصل قد انتهى بالتعادل دون أهداف، إذ تعد هذه المباراة رقم 14 للمدرب الروماني كوزمين مع الشارقة دون أن يخسر حتى الآن.

وتعد هذه المباراة القوية بروفة جيدة للشارقة قبل مواجهة شباب الأهلي يوم 26 الجاري ضمن الجولة 17 لدوري المحترفين.

ومثلت خبرة وحنكة وتدخلات مدرب الشارقة الروماني كوزمين بجانب تألق لاعب الفريق كايو لوكاس وتسجيله هدفين على التوالي في الوقت القاتل للمباراة«90» و«92» معوضاً بذلك ركلة الجزاء التي أهدرها بجانب عدم القراءة الجيدة لمدرب الوصل البرازيلي أودير هيلمان لمجريات المباراة للمحافظة على تفوق فريقه في المباراة بعدما كان متقدماً بهدفين نظيفين، العامل الحاسم في تحويل مجريات اللعب بالكامل لمصلحة الشارقة.

ودفع مدرب الشارقة بأوراق بديلة رابحة بدخول كل من خالد باوزير والغيني عثمان كامارا، بجانب قيام كوزمين بتغيير طريقة اللعب من خلال تعزيز الجانب الهجومي بكثافة عددية من اللاعبين لخلق ثغرات في دفاع الوصل وقد نجح بالفعل في الوصول إلى هدفه بعدما تمكن اللاعب البديل كامارا من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول للشارقة وكان وقتها الوصل متقدماً بهدفين نظيفين.

ورغم أن كفة المباراة كانت تميل إلى مصلحة الوصل، إلا أن التغييرات التي قام بها كوزمين أعادت الثقة والتوازن مجدداً إلى صفوف الفريق بعدما كان هناك ارتباك تسبب في استقبال شباكه لهدفين على التوالي عن طريق كل من البرازيلي جلبيرتو أوليفيرا من ركلة جزاء وحبوش صالح.

وتسبب الضغط الهجومي الشرقاوي المكثف في انهيار دفاع الوصل خلال دقيقتين فقط، ما قاد كايو لوكاس إلى تسجيل هدفين سريعين حسم بهما اللقاء لمصلحة فريقه.

وفي المقابل لم تنجح التدخلات التي قام بها مدرب الوصل بدخول كل من العكبري وناتان فيليبي، كما أن خروج حارس الفريق محمد علي مصاباً ودخول إبراهيم عيسى بديلاً عنه وغياب نجم الفريق علي سالمين أثر بشكل كبير في الفريق الوصلاوي الذي أصاب جمهوره بخيبة أمل كبيرة بسبب هذه الخسارة بعدما كان يستعد للاحتفال بتأهله إلى نهائي الكأس.

من جهته، عبر لاعب الشارقة كايو عبر فرحته بالفوز وتأهل فريقه، معبراً عن سعادته باختياره أفضل لاعب في المباراة، لافتاً خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة إلى أنه لسوء حظه أهدر ركلة جزاء لفريقه لكنه عوض ذلك بتسجيل هدفي الفوز.

المدفع: الشارقة لايزال منافساً على لقب الدوري.. هناك 30 نقطة في الملعب

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة علي سالم المدفع، أن الشارقة لايزال منافساً على لقب دوري المحترفين لكرة القدم «أدنوك» وأن هناك 30 نقطة لاتزال في الملعب، وأنهم ظلوا يعملون منذ فترة طويلة على تكوين هذا الفريق.

مشيراً إلى أن الفريق حاول في العام الماضي المنافسة على الدوري، وكذلك المنافسة على جميع البطولات.

وقال المدفع في تصريحات صحافية عقب مباراة الفريق أمام الوصل في كأس رئيس الدولة: «نأمل أن يستمر لاعبو الفريق بهذه الروح نفسها وهذه العزيمة وهذا العطاء في كل المباريات».

وأضاف «الفريق ظل يلعب بروح الفريق الواحد وهذا أهم شيء بجانب الدور الفاعل والمؤثر للجمهور في كل المباريات، إذ أنه عندما كان الفريق يلعب من دون جمهور، كانت المباريات دون طعم وكأنها ودية»

واعتبر المدفع أن وجود الجمهور ساعد اللاعبين في أن يؤدوا بإصرار خلال مباراة الوصل.

وقال «تاريخياً عندما يصل الشارقة إلى المباراة النهائية في كأس رئيس الدولة فإنه يحمل كأس البطولة»، مشيراً إلى أنه مع احترامه لفريق الوحدة، كونه أدى بشكل طيب خلال المباريات الماضية، لكن الشارقة ستكون له كلمة في المباراة النهائية.

وتابع «اللاعبون يشعرون بالمسؤولية، كما أن اللاعبين الأساسيين والاحتياط يؤدون بالمستوى نفسه».

وأشار المدفع إلى أن عملية تدوير اللاعبين التي يقوم بها مدرب الفريق كوزمين تعد مثالية ويجب أن تدرس لبقية الفرق.

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