سفيان رحيمي: أنا محظوظ بالحصول على دعم الجالية المغربية في الإمارات

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

أعرب مهاجم فريق العين، الدولي المغربي سفيان رحيمي، عن سعادته الكبيرة بالدعم الذي يحصل عليه من كل الجماهير، وبالتحديد من الجالية المغربية المقيمة في دولة الإمارات، التي تسانده في كل المباريات، مؤكداً أنه محظوظ بهذا المساندة، لافتاً إلى أن كل الكلمات لا تمكنه من إيفاء هذه الجماهير حقها في المحبة.

وقال سفيان رحيمي لـ«الإمارات اليوم» رداً على سبب قيامه بتلبية دعوة مشجع مغربي انتظره كثيراً لالتقاط صورة تذكارية معه بعد نهاية لقاء العين وبني ياس في الجولة الأخيرة من الدوري، إنه في كل زياراته لملاعب الدولة مع «الزعيم» يجد أفراداً من الجالية المغربية يقدمون له المساندة وأنه يشعر بالامتنان لحصوله على فرصة اللعب في الإمارات والالتقاء بهذا العدد من الجماهير. وأضاف الدولي المغربي الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس العرب في الدوحة وكأس أمم إفريقيا في الكاميرون: «في كل ملاعب العالم يحظى اللاعبون المغاربة بالدعم من أفراد الجالية، بالنسبة لي أنا في غاية السعادة لأنني هنا في الإمارات أحظى بالدعم نفسه من الجماهير المغربية، بالتأكيد سأعمل على رد الجميل لهم بالتألق أيضاً مع المنتخب في الاستحقاقات المقبلة».

وحقق رحيمي الذي انتقل لصفوف العين بداية الموسم الجاري قادماً من الرجاء البيضاوي بعقد حتى عام 2025 انطلاقة مثالية، إذ سجل ستة أهداف وصنع سبعة في دوري أدنوك للمحترفين، وشكل ثنائية قوية مع زميله الدولي التوغولي لابا كودجو متصدر ترتيب هدافي المسابقة برصيد 16 هدفاً، مع صنع ثلاثة أهداف، ليصبح مجموع الأهداف الذي سجلها الثنائي معاً 22 هدفاً وهو أكثر من نصف الأهداف التي أحرزها الفريق والبالغة 37.

وقال اللاعب المغربي حول الانسجام العالي بينه وبين لابا كودجو: «أنا محظوظ باللعب بجواره، هدفي هو زيادة الانسجام فيما بيننا وأن نواصل تسجيل المزيد من الأهداف». وحول ما إذا كانت طريقة الاحتفال بتسجيل الأهداف بطريقة ثنائية يتفقان عليها قبل المباريات أو تكون وليدة الصدفة، قال: «نحن لا نستعد لها ولا حتى نضع أفكاراً مسبقة، كل ما يشغل تفكيرنا هو التركيز على المباراة أكثر من التجهيز للاحتفال».

ويتربع العين «39 نقطة» على صدارة ترتيب الدوري منفرداً وبفارق مريح نسبياً بينه وبين الفرق الأخرى، إذ يبتعد عن الوحدة صاحب المركز الثاني بست نقاط، وعن شباب الأهلي «الثالث» والشارقة «الرابع» على التوالي بتسع نقاط.

وقال رحيمي: «لا يمكن القول من الآن إن الدوري عيناوي، هناك أكثر من فريق يتنافسون على هذا اللقب، نحن نتمنى الاستمرار في صدارتنا لجدول الترتيب حتى نهاية الموسم ووقتها يمكن القول إن الدوري عيناوي».

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