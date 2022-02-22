39 حكماً عربياً في «تنس دبي».. يتقدمهم 3 من مصر وليبيا

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أكد رئيس لجنة الحكام في بطولات «تنس دبي»، المصري هاني الخفيف، أن وجود 39 حكماً عربياً في بطولتي «السوق الحرة دبي» للسيدات، التي أسدل الستار على نسختها الـ22 السبت الماضي، والرجال التي انطلقت أمس في نسختها الـ30 على ملاعب «السوق الحرة - دبي» بمنطقة القرهود في دبي، يعكس الدور الكبير الذي لعبته بطولات دبي على مدار تاريخها في تقديم أسماء لامعة من الحكام العرب والأجانب، على حدٍ سواء، إلى البطولات العالمية.

وقال الخفيف لـ«الإمارات اليوم»: «تواصل بطولات (تنس دبي) تأكيدها دعم الحكم العربي، بوجود هذا الكم من في نسخة 2022، مع ثلاثة حكام كرسي هم الأفضل على الساحة الدولية، مع المصريين عادل نور وأحمد عبدالعظيم، والأميركي من أصل ليبي وليد سمعان، إضافة إلى أربع حكام مساعدين، و21 حكماً للخطوط». وأوضح: «لطالما امتازت (تنس دبي) على مدار تاريخها بامتلاك نخبة الطواقم التحكيمية، بجانب إسهام الخبرات المكتسبة لهذه البطولة في صناعة أكثر من 60 حكماً من العرب والأجانب هم الأفضل عالمياً، أبرزهم ستة حكام كراسي عرب يديرون بطولات كبرى بحجم ويمبلدون وأستراليا ورولان غاروس وغيرها، كما أن العديد من الذين يشغلون حالياً مناصب رفيعة سبق لهم أن استهلوا مسيرتهم حكام خطوط في بطولات دبي».

واختتم: «التحكيم جزء أساسي من نجاحات البطولات في شتى الألعاب والمسابقات، إلا أنه يحسب في الوقت ذاته لبطولات (تنس دبي) حرصها الدائم على دعم التنس العربي، سواء لاعبين وحكاماً».

التونسي الجزيري يخسر رهان ضربة البداية

ودّع ممثل العرب الوحيد التونسي مالك الجزيري المصنف 293 عالمياً، أمس، بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس الرجال في نسختها الـ30، عقب خسارته وبصعوبة أمام الصربي فيليب كراينوفيتش المصنف 44 عالمياً، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (7-6 و2-6 و6-4).

واحتاج الصربي كراينوفيتش إلى ساعتين و20 دقيقة لإقصاء الجزيري.

ولم يخلُ اليوم الافتتاحي من المفاجآت، بعد أن أطاح المصنف 123 عالمياً التشيكي حيري فيسيلي بآمال الكرواتي المخضرم مارين سيلش المصنف 24 على العالم، في مباراة احتاج فيها فاسيلي إلى ساعة و55 دقيقة لإقصاء منافسه، والفوز بواقع مجموعتين دون رد (6-4 و7-6).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news