"شرطة دبي" يفوز بلقب تحدي "سبينس 92" للدراجات

المصدر: وام

حلقت ابتسام زايد من فريق شرطة دبي بلقب النسخة الـ 12 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، والذي أقيم بدعم من مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع الاتحاد الإماراتي، وتحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وضمن بطولات جراند فوندو العالمية، بينما عاد لقب الرجال للبريطاني سايمون هينلي.

وحضر السباق سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، وستيوارت هويسون، رئيس السباق في تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، وشارك في السباق أكثر من 2500 دراج ضمن 10 فئات من مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة من مختلف الأعمار والمستويات البدنية ومن الرجال والنساء.

وانطلق السباق الشهير الذي أقيم صباح اليوم، وامتد لمسافة 92 كيلومترًا من مدينة دبي الرياضية مرورًا بالعديد من المناطق السياحية الحيوية في دبي من أبرزها إكسبو دبي 2020، كما مر مساره بالعديد من الوجهات المميزة والمناظر الرائعة، من بينها تلال الإمارات وجزر جميرا، ومضمار مونتجومري للجولف، وانتهى السباق في استاد دبي الدولي للكريكت في مدينة دبي الرياضية.

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