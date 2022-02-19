سهيل المطوع يقود "الصقور" لخطف نقطة من الظفرة

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قاد الحارس سهيل المطوع فريقه الإمارات للحصول على نقطة ثمينة من أرض منافسه الظفرة في اللقاء الذي جمع الفريقان مساء اليوم، وانتهى بالتعادل السلبي، ضمن الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وتألق الحارس على مدار الشوطين، وتصدى لأكثر من سبع فرص، ثلاثة منها كانت في الوقت المتحسب. وكان المطوع سداً منيعاً أمام الهجمات المتتالية ليقود فريقه لاقتسام النقاط، إذ رفع فريق الإمارات رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأخير، فيما بلغ أصحاب الأرض النقطة 11.

وحرم الحارس المتألق الظفرة من الوصول لشباكه، وكانت أبرز الفرص، حين تصدى لانفرد السنغالي ماكيتي ديوب في الدقيقة 87، كما دافع عن مرماه ببسالة، في مواجهة تسديدة البرازيلي كانديدو في الدقيقة 3+90.

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