مهمة سهلة للمصنف الأول عالمياً ديوكوفيتش في "تنس دبي"

المصدر: جوني جبور-دبي

يستهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا مشوار البحث عن اللقب السادس في بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال البالغ مجموع جوائزها المالية حوالي 2.8 مليون دولار بمواجهة الإيطالي لورنزو موسيتي المصنف 57 عالميا في الدول الأول.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي لمراسم قرعة البطولة في نسختها الـ 30، الذي عقد اليوم السبت في قاعة المجلس في استاد "سوق دبي الحرة" في منطقة القرهود في دبي.

ويمثل ظهور ديوكوفيتش في دبي، الأول للنجم الصربي على ملاعب التنس في الموسم الجديد، عقب حرمانه من المشاركة في بطولة استراليا المفتوحة يناير الماضي، خصوصاً أن الصربي يدافع عن حظوظه في انتزاع لقبه الأول لهذا العام، وإضافة اللقب السادس إلى سجلاته في بطولة "سوق دبي الحرة دبي" عقب تتويجه أعوام 2009 و2010 و2011 و2013 و2020.

وتشهد النسخة 30 لبطولة "سوق دبي الحرة" مشاركة 4 لاعبين من المصنفين الـ 10 الأوائل على العالم، إذ بجانب الصربي ديوكوفيتش، يتواجد في القائمة الرسمية كل من الروسي اندريه أندريه روبليف المصنف 7 عالميا، والكندي فليكس أوجيه-ألياسيم المصنف 9 على العالم، والإيطالي يانيك سينر المصنف 10.

وجاءت نتائج القرعة متباينة من حيث حظوظ اللاعبين، حيث يستهل حامل لقب "تنس دبي" للعام الماضي الروسي أصلان كراتسيف المصنف 15 على العالم، المنافسات في المجموعة الثانية بلقاء الأميركي ماكنزي ماكدونالد المصنف 51 على العالم.

ولذات المجموعة يصطدم ممثل العرب الوحيد التونسي مالك الجزيري في الدور الأول بالصربي فيليب كراجينوفيتش المصنف 44 عالمياً، في مهمة لن تكون سهلة للجزيري في البطولة، خصوصاً أن نجاح التونسي في تخطي عقبة الدور الأول ستضعه أمام مواجهة محتملة مع حامل اللقب الروسي أصلان كراتسيف.

ويعود بطل نسخة 2017 البريطاني اندري موراي إلى بطولة دبي، وتبدو مهمة موراي المصنف حالياً 87 عالمياً، سهلة نسبياً في تخطي عقبة الدور الأول، بعد أن وضعته القرعة في موجهة أحد اللاعبين القادمين من الدور التأهيلي، إلا أن مهمة موراي ستزداد صعوبة بدايةً من الدور الثاني الذي قد يلتقي فيه مع الإيطالي يانيك سينير والمرهونة بنجاح الإيطالي في تخطي عقبة مباراته الأولى التي سيواجه فيها المصنف 47 عالميا الإسباني إليخاندور دافيدوفيتش بوكينا.

حضر مراسم القرعة، النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة الجهة المالكة والمنظمة للحدث، كولم ماكلوكلين، ومدير بطولات" سوق دبي الحرة" للتنس صلاح تهلك، وممثل رابطة اللاعبين المحترفين للتنس توماس كارلبرغ، بجانب اللاعبين التونسي مالك الجزيري، والإيطالي لورينزو موسيتي.



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