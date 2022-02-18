العربي يرغب في ثمار «درجة أولى» من الجزيرة الحمراء

المصدر: محمد فاضل ■ أم القيوين

يخوض فريق العربي مواجهة قوية مع نظيره الجزيرة الحمراء عند الساعة 17:20 من مساء غد ضمن الجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى، الذي يشهد ايضاً مواجهات مسافي مع البطائح، ومصفوت مع الرمس، و«جلف اف سي» مع حتا، وتستكمل المنافسات بعد غد بلقاء الفجيرة مع الحمرية والذيد مع التعاون وستي مع دبا الحصن.

وتتميز مباراة العربي الوصيف (47 نقطة) مع الجزيرة الحمراء (17 نقطة) بكونها ستسهم بملامح جديدة لصدارة الترتيب، خصوصاً مع غياب المتصدر دبا الفجيرة (49 نقطة) المستريح في الجولة الحالية.

في المقابل، يتطلع الجزيرة الحمراء إلى تحقيق الفوز بملعبه وأمام جمهوره ليواصل النتائج الايجابية التي حققها الفريق بإشراف المدرب المواطن معتز عبدالله.

وفي جانب آخر، ستكون مباراة الفجيرة السادس (29 نقطة) مع الحمرية الخامس (36 نقطة) مهمة جداً، لكونها تتعلق بحظوظ الحمرية بعد تغيير جهازه الفني، وخسارته أمام دبا الفجيرة بثنائية.

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