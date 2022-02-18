قمة النصر والجزيرة تتصدر ختام جولة السبت

المصدر: الإمارات اليوم

يستأنف دوري أدنوك للمحترفين الجولة 16 غداً السبت، مع صراع مرتقب على الهروب من خطر الهبوط، بالنسبة لفرق العروبة والظفرة والإمارات، بينما يرغب النصر في وضع حد للمستوى غير المستقر الذي يعاني منه، حين يستضيف الجزيرة في قمة مرتقبة، بينما لا يريد شباب الأهلي التفريط في مباراة العروبة، ويفرض صراع الوسط نفسه على لقاء عجمان وكلباء.

ويبحث النصر عن أول فوز بقيادة المدرب المواطن سالم ربيع، عقب إقالة المدرب الأرجنتيني دياز، بعد فترة من النتائج السلبية التي مر بها، حيث لم يحقق أي فوز منذ ما يقارب الشهرين، إضافة إلى الخروج من بطولتي الكأس، وستكون المواجهة صعبة عندما يستقبل الجزيرة الراغب في البقاء قريباً من الصدارة. ويمتلك النصر 19 نقطة في المركز التاسع، مقابل 26 نقطة للجزيرة في المركز الخامس.

وفي صراع البقاء سيكون فريق الإمارات على موعد مع الظفرة في مباراة بست نقاط ستحدد بشكل كبير صراع البقاء، إذ يتذيل «الصقور» الترتيب بخمس نقاط مقابل 10 نقاط للظفرة في المركز الـ12.

وسيجد العروبة في المركز قبل الأخير بتسع نقاط نفسه في اختبار صعب وشاق أمام شباب الأهلي الذي لا يريد التفريط في مزيد من النقاط، حيث يملك 27 نقطة في المركز الرابع. وفي المباراة الرابعة يريد عجمان مواصلة عروضه القوية أمام كلباء، ولا تفصل بينهما سوى نقطة، إذ يملك عجمان السابع 19 نقطة، مقابل 18 نقطة لكلباء في المركز الـ10.

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