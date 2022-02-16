بني ياس يقدم شكوى رسمية ضد حكم مباراة الوحدة.. رصد 6 أخطاء (فيديو)

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي.

أصدرت شركة نادي بني ياس لكرة القدم بياناً صحافياً شديد اللهجة قدمت من خلاله شكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد حكم مباراتهم أمام الوحدة في لقائي دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة على التوالي، ورصد البيان 6 حالات تحكيمية اعتبر أنها مثيرة للجدل.

وكان نادي بني ياس خسر في المباراة الأولى على ملعبه أمام الوحدة صفر-1، فيما تكررت خسارته أمام ذات المنافس في ذهاب نصف نهائي كأس رئيس الدولة 1-4، وأثرت الخسارتين على مصير الفريق في البطولتين، إذ تراجع في جدول ترتيب الدوري وبات يحتل المركز الثامن برصيد 19 نقطة، في حين أصبحت مهمته صعبة للغاية لبلوغ نهائي "أغلى الكؤوس" لكونه يحتاج للفوز برباعية نظيفة في لقاء الإياب.



وقال البيان إنه تزامناً مع المشاكل التحكيمية المتكررة والعديدة ضد نادي بني ياس وآخرها المشكلة التقنية لجهاز الفيديو "الفار" في المباراة التي سبقت مباراتنا الاخيرة وكل هذه الاخطاء فقد كان أثرها واضحاً في نتائج الفريق وترتيبه في الدوري وفي الكأس".

وأضاف "رغم تنبيهنا لازالت الأخطاء تتوالى تباعاً، وبناءاً على كل ما سبق تقدمنا بشكوى جديدة لاتحاد الكرة على خلفية هذه الأخطاء العديدة في مباراة بني ياس والوحدة ضمن كأس رئيس الدولة دور نصف النهائي".

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وأكد بيان النادي أن كل الأخطاء المؤثرة في المباراة ضدنا كانت كفيلة بأن تشعر ان الأمور تسير في اتجاه آخر، وعليه نحن نقدم اعتراضنا على كل هذه الأخطاء التي أدت إلى التأثير في النتيجة وهذا ما نعانيه من كل المباريات المهمة ويجب وضع حد لهذه المخالفات التحكيمية التي تضيّع مجهود عام كامل من جهد وتدريبات واستعدادات الفريق وتُحمِل النادي غرامات مالية.

يذكر أن الحكم عمر محمد علي أدار مباراة الكأس التي جرت الثلاثاء، فيما أدار محمد عبدالله حسن مباراة الدوري يوم 10 فبراير.

الأخطاء الستة وفق بيان نادي بني ياس كتالي:

- الدقيقة 9 تدخل بالمرفق من لاعب الوحدة محمود خميس يستحق عليها الإنذار ولكنها احتسبت مخالفة على لاعبنا سهيل النوبي.

-الدقيقة 10 مخالفة عادية لا تستحق الإنذار وتم منح انذار للاعبنا خالد العطاس.

-الدقيقة 30 تم طرد اللاعب خميس الحمادي في حالة تستحق الانذار بالكرت الأصفر فقط مما ترتب على هذه الحالة الخاطئة كثير من الانفعالات وطرد مدرب الفريق.

- الدقيقة 39 هدف الوحدة الاول غير صحيح لوجود مخالفة قبل الهدف ولم تتدخل تقنية الفيديو في قرار يدعو للتعجب.

-الدقيقة 47 دهس من لاعب الوحدة على احمد شحدة يستحق الطرد ولم يمنح إنذار على أقل تقدير في الحالة ولم تتدخل تقنية الفيديو.

-الهدف الثالث للوحدة من ركلة جزاء تدخل تقنية الفيديو في تلاحم طبيعي والمهاجم هو من افتعل السقوط ولم تحتسب في المباراة كثير من الاخطاء كانت اقوى من هذا التلاحم.

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