بن هزام يستقبل أقوى إمرأة في كرة القدم.. تعرف إليها (صور)

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

استقبل الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم محمد بن هزام، السنغالية فاطمة سامورا التي تشغل منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وذلك في مقر الاتحاد في دبي اليوم الاثنين.

وتتولى سامورا (59 عاماً) أرفع منصب تشغله امرأة في الاتحاد الدولي "فيفا" منذ عام 2016، بل هي الأولى التي تتولى المنصب، حيث تحمل درجة الماجستير في اللغتين الإنجليزية والإسبانية فضلا عن الماجستير في العلاقات الدولية.

ووفق بيان صادر من اتحاد الامارات بكرة القدم، فقد عقد بن هزام اجتماعًا مع سامورا التي شكرت الامارات على نجاح استضافة كأس العالم للأندية التي اختتمت في العاصمة أبوظبي السبت، وشهدت حضورا جماهيرا كبيرا.

وقالت سامورا: "فخورون بهذا النجاح التنظيمي، لقد كانت الأجواء أكثر من رائعة في أبوظبي، والتنظيم المتميز للحدث كان ملحوظًا، كما حضرت الجماهير من مختلف القارات لتشجيع أنديتها هنا على أرض الإمارات، التي قدمت تنظيمًا مميزًا للغاية على كل المستويات، وهذا ما يسعدنا دوما".

وتابعت: " لقد نظمت أبوظبي مونديال الأندية للمرة الخامسة، وأنا بنفسي حضرت النسخة الرابعة للاستضافة، وسعيدة للغاية بما شاهدته من تطور كبير خلال تنظيم النسخة الخامسة هنا، لقد استثمرت الإمارات وأبوظبي في تطوير البنية التحتية والملاعب كاملة الخدمات، فضلا عن وفرة الجوانب اللوجستية الكفيلة بإنجاح أي حدث، لذلك يقال إن أبوظبي هي المدينة الوحيدة القادرة على استضافة نهائيين كبيرين في نفس اليوم، وهذا ما شاهدناه بالفعل، خلال مباراة النهائي، وأيضا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي شهدت اهتمامًا جماهيريا كبيرا".

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