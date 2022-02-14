ختام ورشة عمل «الدوريات والأندية المحترفة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اختتمت أول من أمس، بالعاصمة أبوظبي، ورشة عمل «الدوريات والأندية المحترفة»، التي نظّمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة لمونديال الأندية، واتحاد الإمارات لكرة القدم، ومجلس أبوظبي الرياضي، لاتحادات غرب آسيا، على هامش بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، التي أسدل عليها الستار مساء أول من أمس.

وشهدت الورشة، التي أقيمت على مدار يومين، بحضور الأمناء العامين لاتحادات غرب آسيا، والمسؤولين في الدوريات المحترفة لاتحادات المنطقة، بجانب مسؤولي الاتحاد الدولي، واتحاد الإمارات لكرة القدم، محاضرات قدمها مدير دائرة شؤون الأعضاء بـ«الفيفا» كيني جينماري، بجانب مدرب أرسنال الإنجليزي السابق، مدير التطوير الحالي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الفرنسي آرسين فينجر.

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