أروابارينا مدرباً للمنتخب حتى نهاية كأس آسيا 2023

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أعلن اتحاد كرة القدم عن تعيين مدرب الوصل وشباب الأهلي السابق، الأرجنتيني رودلفو أروابارينا (46 عاماً)، مدرباً للمنتخب الأول، خلفاً للمدرب السابق الهولندي مارفيك، الذي تمت إقالته، أخيراً، من منصبه، فيما أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، حميد الطاير، أن عقد أروابارينا يمتد حتى نهاية كأس آسيا 2023.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي عقده اتحاد الكرة، أمس، بمقره في دبي. وقال حميد الطاير إن «اتحاد الكرة رأى أن أروابارينا هو الأنسب لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة»، لافتاً إلى أنه بخصوص الاستغناء عن مارفيك، فإنه كانت هناك توصية سابقة من لجنة المنتخبات باستمراره حتى نهاية عقده في مارس المقبل، بالتزامن مع انتهاء مشوار المنتخب في تصفيات كأس العالم، مشدداً على أن هذا هو الوقت الأنسب لاستبداله، كونه لم يكن على قدر الطموح.

من جانبه، أكد أروابارينا سعادته بهذا التحدي الجديد، وأنه سيعمل كل ما في وسعه لتصل كرة الإمارات إلى مركز يليق بها، لافتاً إلى أنه عمل في الإمارات ولديه معرفة جيدة باللاعبين، وكوّن فكرة عن المنتخب، من خلال متابعة المباريات.

وأضاف: «ليس لدى خوف من المهمة الجديدة مع منتخب الإمارات». وكشف أروابارينا أنه سيقوم بتشكيل جهاز فني متكامل، مشيراً إلى أنه يفضل الكفاءة على الصداقة. ويملك المدرب الأرجنتيني أروابارينا سيرة حافلة، وسبق له قيادة كل من ناديي الوصل وشباب الأهلي.

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