يتقدمهم زياش.. نجوم تشيلسي يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الشيخ زايد (صور)

المصدر: محمد الحتو - دبي

نشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باللغة العربية صوراً للنجوم المسلمين بنادي تشيلسي من أمام مسجد الشيخ زايد في أبوظبي بعدما أدوا فيه اليوم، صلاة الجمعة.

وأظهرت الصور لاعبي تشيلسي المغربي حكيم زياش والألماني أنطونيو روديغير والفرنسيان أنغولو كانتي ومالانغ سار مرتدين الزي الإماراتي.

ويستعد تشيلسي لمواجهة بالميراس البرازيلي عند الساعة 20:30 من مساء السبت، بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد بنهائي كأس العالم للأندية، فيما سيلتقي فريقا الهلال السعودي والأهلي المصري على المركز الثالث في الساعة الخامسة من اليوم نفسه.

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