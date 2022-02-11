الوحدة يربط اثنين من أبرز نجومه بـ"عقود طويلة الأمد"

المصدر: سيد مصطفى- أبوظبي

نجحت إدارة نادي الوحدة في تمديد عقود اثنين من لاعبيها المهمين وهما السوري عمر خريبين الذي مدد عقده حتى 2025، وطحنون الزعابي حتى 2026.

وأعلن الوحدة عبر حسابه على "تويتر" بأن عمر خريبين (28 عاماً) سيبقى بشكل رسمي داخل أروقة العنابي لثلاث مواسم مقبلة.

وقال النادي في بيانه أن مجلس الادارة يتمنى التوفيق والنجاح للاعب في مشواره الدولي مع المنتخب السوري ومواصلة تألقه اللافت مع العنابي.



وتعاقد الوحدة في يناير من العام الماضي مع السوري عمر خريبين قادما من الهلال السعودي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى يونيو 2023، الا أن إدارة النادي قررت الاحتفاظ بخدمات اللاعب السوري لموسمين إضافيين على عقده بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة، كما قطعت إدارة الوحدة الطريق على الأندية التي كانت ترغب في الحصول على خدمات طحنون الزعابي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وتم التجديد له لأربعة مواسم دون الكشف عن التفاصيل المالية.

وأعرب اللاعب في تصريحات نقلها له الموقع الرسمي عن بالغ شكره وامتنانه لثقة قيادة النادي والدعم الذي حظي به خلال مشواره الأكاديمي والاحترافي، مؤكداً عزمه تلبية طموحات النادي وجماهيره.

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