الوصل وخورفكان.. الفوز "أصفر" وديدا نجم المباراة

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

حقق الوصل فوزا ثمينا على مضيفه خورفكان بهدف نظيف، الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة فيما تجمد رصيد خورفكان عند 15 نقطة، في مباراة تألق فيها حارس مرمى خورفكان أحمد محمود "ديدا"بشكل ملفت بعد تصديه لخمس كرات محققة للتسجيل.

واستفاد الوصل من النقص العددي لخورفكان بعد طرد لاعب "النسور" عبدالله الرفاعي منذ الدقيقة 30، وإلى تبديل اضطراري لزميله مسعود سليمان الذي تعرض للإصابة رغم أنه نقطة قوة في دفاع خورفكان، ولكن مهاجمي الوصل البرازيلي أوليفيرا والاوروغوياني ميشيل اراوخو أهدرا فرصاً سهلة للتسجيل.

وفي الشوط الثاني، نجح الوصل من تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق الأوروغوياني أوراوخو مستفيدا من تمريرة أوليفيرا داخل الجزاء 71.

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