الظفرة يخطط لإلحاق الهزيمة الأولى بالشارقة تحت قيادة كوزمين

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

يحلّ الظفرة ضيفاً على الشارقة عند الخامسة والنصف من مساء اليوم، على استاد نادي الشارقة، ضمن الجولة 15 لدوري المحترفين «أدنوك»، إذ يسعى الفريقان لحصد نقاط المباراة، خصوصاً الشارقة، صاحب المركز الرابع برصيد 26 نقطة، ويأمل الوصول إلى النقطة 29، وتقليص الفارق بينه وبين العين المتصدر، فيما يسعى الظفرة بقوة للعودة إلى المنطقة الغربية، غانماً نقاط المباراة، وإلحاق الهزيمة الأولى بالشارقة، في عهد مدربه الروماني كوزمين، الذي لم يخسر الفريق في عهده أي مباراة حتى الآن، والثأر لهزيمته السابقة أمام الشارقة في الدور الأول، والابتعاد من مركزه الحالي الـ11 برصيد 15 نقطة فقط، علماً أن لقاء الفريقين في الدور الأول الذي أقيم على ملعب الظفرة انتهى بفوز الشارقة بهدف نظيف.

ويتحسب الشارقة لمفاجآت الظفرة، الذي أنهى الدور الأول متعادلاً مع العروبة 1-1، ولدى الظفرة مباراة مؤجلة أمام الجزيرة منذ الجولة 14، بسبب ارتباطات الجزيرة بكأس العالم للأندية.

ويعول مدرب الشارقة الروماني كوزمين على جاهزية عناصره، والروح المعنوية العالية عقب الانتصارات الأخيرة التي ظل يحققها الفريق في عهده، والتي كان آخرها الفوز على اتحاد كلباء في الجولة الماضية.

ويتوقع أن يخوض الشارقة هذه المباراة وهو مكتمل الصفوف، بعد عودة جميع لاعبيه الأساسيين الذين غابوا في الفترة الماضية بداعي الإصابات، من بينهم المهاجم بن مالانغو.

وكان آخر فوز حققه الظفرة على الشارقة في الدوري بنتيجة 2-1 في الدور الأول لموسم 2017 -2018.

ووصف مدرب الشارقة كوزمين الظفرة بأنه بدأ يعود إلى مستواه السابق، وقد سبب مشكلات لخصومه خلال المباريات السابقة.

وفي المقابل، فإن الظفرة الذي يحتل مركزاً متأخراً في ترتيب فرق الدوري، يتطلع إلى استعادة صورته السابقة التي عرف بها، ووصف مدرب الظفرة البرازيلي رجيرو ميكاني الشارقة بالفريق المميز، ولديه مدرب جيد.

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